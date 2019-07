Mbappé show: gol di tacco in corsa da urlo. VIDEO

Che Kylian Mbappé sia un fenomeno non è certo un gol in allenamento a certificarlo, ma l'hype che una giocata come quella del giovane francese può generare è sicuramente alto. Se lo godono il Paris Saint-Germain, alle prese con la grana Neymar, e l'allenatore Tuchel. A Macao, dove i francesi sono in tournée e domani affronteranno l'Inter, Mbappé incanta in allenamento: controllo a seguire in velocità, con cui dribbla il portiere e tacco in corsa per far gol. Lui twitta "Enjoy" mentre palleggia, il PSG scrive "chirurgico". In attesa di rivederlo in una partita ufficiale.