I suoi gol e le sue magie acrobatiche hanno fatto innamorare varie piazze. Da Palermo a Napoli, fino al lungo tragitto che porta a Parigi. Edinson Cavani ha cominciato la sua settima stagione con la maglia del Psg - quella che, a detta delle sue dichiarazioni, dovrebbe essere l'ultima (secondo i media uruguaiani l'anno prossimo potrebbe finire all'Inter Miami, neo squadra statunitense di proprietà di David Beckham) - e lo ha fatto come ha ormai abituato da anni: con una rete, con la quale dagli 11 metri ha aperto la vittoria dei suoi per 3-0 contro il Nimes. Con 32 anni sul groppone, il Matador continua a essere uno dei migliori centravanti al mondo e sempre più punto di riferimento della squadra parigina, specie con l'ormai imminente addio di Neymar. Lo dimostra in partita e anche negli allenamenti, dove la sua applicazione è costantemente di alto livello e non smette di regalare prodezze da urlo. Anche in questa settimana di preparazione al prossimo turno di Ligue 1 contro il Rennes, infatti, l'uruguaiano ha eseguito una giocata strepitosa che ha lasciato a bocca aperta i compagni e non solo: cross dalla destra e tacco volante a trafiggere il portiere. Un gesto simile al 'colpo dello scorpione' che non rappresenta un inedito per Cavani. L'obiettivo, adesso, è ripeterlo in palcoscenici più importanti.