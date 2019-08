La telefonata di Messi

Le tante trattative che le hanno visto coinvolte nelle ultime stagioni non hanno contribuito a rendere più disteso il clima tra Barcellona e Psg. Per questo motivo il club francese sarebbe più contento di cedere la sua stella al Real Madrid o ricevere solo cash, ma il giocatore preferirebbe far ritorno alla Masia. Il rapporto con i tifosi blaugrana, dopo l’addio, non è più lo stesso, mentre eccellente è rimasto quello con i suoi ex compagni, da Suarez a Piqué per finire a Messi. Proprio la Pulga, secondo Marca, sta rivestendo un ruolo chiave affinché l’affare vada in porto. L’argentino, infatti, ha chiamato nelle scorse ore Neymar per chiedergli di non andare al Real Madrid ed evitare di dare un taglio così netto col passato. Nelle settimane precedenti, inoltre, si era spinto personalmente col presidente Bartomeu per chiedere il ritorno di O’Ney a due anni dalla cessione più remunerativa della storia del calcio. Il Barça resta la squadra più interessata al 27enne verdeoro e anche i parigini sembrano essersi messi l’anima in pace per non prolungare una situazione di per sé già complicata. Ma il Real non ha alcuna intenzione di mollare.