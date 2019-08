Edinson Cavani resterà al Paris Saint-Germain. La conferma arriva dallo stesso attaccante uruguaiano, che in un'intervista a Le Parisien ha ribadito la volontà di onorare il contratto che lo lega al club parigino fino alla scadenza, nel 2020. Cavani, che recentemente era stato accostato anche all'Inter, ha spiegato: "Lo avevo già detto la scorsa stagione, avevo promesso non solo ai tifosi ma anche a me stesso che avrei terminato il mio contratto qui. Questa è una certezza". Poche certezze invece sul futuro dopo la scadenza: "La mia decisione potrebbe essere quella di ritornare in Uruguay, ma nel calcio non dipende solo da te stesso".

"Prolungare il contratto? Non ne abbiamo parlato"



Anche su un possibile prolungamento di contratto con il PSG Cavani resta vago: "Onestamente non ci penso, non ne abbiamo ancora nemmeno parlato col club. Alla fine della scorsa stagione il PSG ha avuto un momento difficile, ma sta mettendo tutto a posto. Forse potremo discuterne più avanti, ma io sono tranquillo, che rimanga qui o meno. L'unica cosa che so - ha concluso - è che darò tutto per questa maglia come ho fatto sin dal mio primo giorno qui. Dopo sei anni in questa città mi sento come a casa, come in famiglia. E fino alla fine darò il massimo".