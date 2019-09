Forse l'ha tradito l'emozione o forse era totalmente concentrato sulla partita che stava per iniziare. Nei fatti, Presnel Kimpembe è stato protagonista di un momento insolito prima del fischio d'inizio di PSG-Reims, sfida valida per la settima giornata di Ligue 1. Il difensore francese classe 1995, capitano del club parigino per l'assenza di Thiago Silva, si è completamente dimenticato di prendere parte al sorteggio per la scelta del campo e della squadra che avrebbe toccato il primo pallone della gara. Kimpembe, una volta entrato sul terreno di gioco del Parco dei Principi, ha preso posizione sulla linea difensiva e ha iniziato a dare indicazioni ai compagni di squadra. Il tutto mentre Yunis Abdelhamid, capitano del Reims, e la squadra arbitrale lo aspettavano nel cerchio di centrocampo per il sorteggio. A richiamarlo ai suoi compiti è stato un assistente dell'arbitro François Letexier.

Una scena divertente, sicuramente più dell'esito della partita: il PSG ha incassato la seconda sconfitta stagionale, con lo 0-2 firmato da Hassane Kamara e Boulaye Dia, ed è stato raggiunto in vetta alla classifica dall'Angers.