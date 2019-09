Dopo la sconfitta contro il Reims, si rialza immediatamente il Psg e lo fa con la coppia Neymar-Mbappé. Il brasiliano e il francese in campo insieme per la prima volta in stagione hanno regalato i tre punti alla squadra di Tuchel. Un gol in contropiede: assist di Mbappé, appena entrato dalla panchina, e gol a porta spalancata di Neymar sufficiente per risolvere la partita. In campo per la prima volta INSIEME a causa prima del reintegro in ritardo in rosa del brasiliano, dopo che in estate era stato vicino a lasciare Parigi, poi l'infortunio del francese a fine agosto nella aprtita contro il Tolosa. Ora Tuchel festeggia, perché in attesa del ritorno di Cavani e di ritrovare Icardi in piena forma, si gode i suoi due giocatori più costosi in rosa. Ora testa alla Champions League: dove dopo il 3 a 0 contro il Real Madrid, i parigini dovranno affrontare il Galatasaray.

"Darò tutto per vincere con il Psg"

Uno a zero contro il Bordeaux. È il terzo della stagione e per tre volte la firma è sempre stata di Neymar. Nove punti che portano la firma del brasiliano: "Sono felice di aver segnato. Mbappé mi aveva detto negli spogliatoi che doveva darmi più assist e lo ha fatto. Abbiamo un bel rapporto anche fuori dal campo". Sul rapporto ritrovato con i tifosi invece: "Il rapporto è migliorato, è come con una ragazza quando litighi non ti parli più, poi come in amore si torna alla normalità. Darò tutto per portare alla vittoria il Psg" ha detto Neymar a fine partita.