Ripartire dopo la delusione di Kiev e ritrovare la fiducia dopo quel doppio errore che costò la Champions League al Liverpool, è questo l'obiettivo dell'inizio di stagione di Loris Karius. E invece, il portiere tedesco, ha iniziato con... una papera! Non grave, dal punto di vista dei risultati sportivi, come quelle di Kiev contro il Real Madrid, ma certamente non il modo giusto per ripartire in un momento in cui c'è bisogno di ritrovare fiducia in vista della nuova stagione. Karius, insieme al Liverpool, è al lavoro da qualche giorno ed è stato impegnato nella prima amichevole contro il Chester City. Vittoria per 7-0 per i Reds, con il portiere tedesco rimasto quindi imbattuto. L'erroraccio, infatti, è arrivato durante il riscaldamento, con le telecamere della TV che riprendeva la partita che hanno però ripreso il tutto. Soliti tiri da fuori area prepartita, Karius che s'inginocchia per parare la conclusione con la palla che però gli scappa dalle mani, gli passa tra le gambe e va in porta. Un errore che ha immediatamente ricordato la doppia papera di Kiev.

La standing ovation dei tifosi

Prima il gol regalato a Benzema, poi la papera sulla conclusione di Gareth Bale: la finale di Champions League di Karius è stata veramente da incubo. Sul portiere tedesco, da quella sera, sono piovute tante critiche, anche da parte dei tifosi sui social. Qualcuno lo ha difeso, qualcun altro invece lo ha ripreso nei commenti sotto le foto delle vacanze di lusso pubblicate su Instagram. Dopo l'errore contro il Chester City, però, Karius è stato accompagnato dagli applausi dei suoi tifosi. Un bel gesto d'incoraggiamento, che potrà certamente aiutare il portiere tedesco a iniziare diversamente questa stagione.