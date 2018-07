Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo sabato

E' stata una giornata tranquilla tra Madrid e Torino, la Juventus aspetta segnali definitivi da Mendes sulla cifra per liberare Ronaldo dal Real. Per procedere si aspetta che tutto sia messo per iscritto. La Roma ha presentato Bianda e Coric, mentre Monchi ha portato a termine il suo decimo acquisto: è Fuzato, classe '97 del Palmeiras che farà il terzo portiere. Nelle prossime il giocatore sosterrà le visite mediche. Il ds giallorosso ha parlato anche di Alisson ("Non abbiamo ricevuto offerte, lo aspettiamo qua") e del rinnovo di Florenzi: "Siamo fermi, ma fiduciosi". Si continuano ad attendere notizie da New York sugli sviluppi della possibile svolta societaria in casa Milan, ma la certezza è che lunedì Elliott comincerà l’escussione del debito dopo che Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro entro la scadenza. Intanto il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo di Halilovic, fantasista che arriva dall'Amburgo con contratto fino al 2021. In casa Napoli non si sblocca la trattativa per Lainer e allora il club di De Laurentiis pensa ad Arias del PSV come possibile alternativa. La Fiorentina è su Sander Berge del Genk. Dopo le visite mediche il nuovo acquisto del Cagliari Cerri è arrivato in Sardegna. Sirigu ha rinnovato col Torino che tratta Krunic dell'Empoli. Balotelli ha deciso: giocherà a Marsiglia. Acerbi-Lazio è fatta: operazione da 10 milioni più 2 di bonus, 5 anni di contratto al giocatore. Visite mediche tra martedì e mercoledì. Gagliardini ha prolungato il contratto: sarà nerazzurro fino al 2023. In serie B: il Verona ha ufficializzato l'arrivo di Gustafson in prestito dal Torino. Il Pescara ha riscattato Machin dalla Roma e ha ufficializzato gli ingaggi di Celiento e Celli. Palermo: in uscita Posavec all'Hajduk Spalato.