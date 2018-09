Davvero poca fortuna per il West Ham nonostante la rivoluzione estiva. Archiviata l’era Moyes dopo il 13° posto in Premier League, il club londinese ha speso oltre 100 milioni di euro per acquistare Felipe Anderson (38 milioni versati alla Lazio) e Diop, Yarmolenko e Fabianski oltre all’ex viola Sanchez, Perez e Balbuena a fronte dell’unica importante cessione targata Kouyaté. Perfino in panchina i proprietari Sullivan e Gold non hanno badato a spese riportando in Inghilterra addirittura Manuel Pellegrini, 64enne che alla guida del Manchester City vinse due Coppe di Lega e soprattutto il titolo nazionale nel 2014. Ecco perché gli Hammers hanno ricoperto d’oro il manager cileno versando 5 milioni di sterline annui (circa 5.5 milioni di euro) che lo piazzano al 6° posto tra gli allenatori più pagati del campionato dietro ai big Emery, Sarri, Klopp, Mourinho e al leader Guardiola. Ebbene, l’avvio di stagione del West Ham non ammette repliche con quattro sconfitte in altrettante partite: 4-0 dal Liverpool all’esordio prima del 2-1 casalingo del Bournemouth, poi il 3-1 inflitto dall’Arsenal nel derby fino all’1-0 del Wolverhampton nell’ultimo turno all’Olympic Stadium. Risultato? Ultimo posto in solitaria a quota 0 con 2 gol segnati e ben 10 incassati.