Si interrompe la striscia di successi del Chelsea di Sarri, che si ferma sullo 0-0 contro il West Ham, in una trasferta insidiosa che ha anche rischiato di perdere. Solito possesso palla dei Blues, che però non sono bravi a concretizzare le tante occasioni confezionate, specie da uno scatenato Willian. Nemmeno l'ingresso in campo di Morata dà vivacità a un attacco sicuramente non in giornata. I padroni di casa, che nel primo tempo si rendono pericolosi in due occasioni con Michail Antonio, sfiorano il vantaggio nella ripresa con Yarmolenko, colpevole di non inquadrare la porta di Kepa da due passi, potendo staccare liberamente di testa. Dall'altra parte, l'occasione migliore capita a Morata ma Fabianski è bravo a negargli il gol. Due punti lasciati per strada per Sarri, che resta quindi alle spalle di un Liverpool a punteggio pieno (18 punti in 6 gare), appaiato al City di Guardiola a quota 16.