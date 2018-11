Quando si gioca la dodicesima giornata di Premier League?

La dodicesima giornata di Premier League si gioca tutta nel weekend del 10 e 11 novembre. Sabato sono 6 le gare in programma, altre 4 partite si giocano invece domenica. Per questo turno non è previsto il Monday Night.

Qual è la partita che apre la giornata?

La dodicesima giornata di Premier League inizierà con il match tra il Cardiff City e il Brighton, in programma sabato 10 novembre alle ore 13.30. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno come obiettivo quello di salvarsi. Il Cardiff non è partito bene, al momento ultimo in classifica con cinque punti al pari del Fulham. Decisamente migliore, invece, la classifica del Brighton, dodicesimo a quota 14 punti.

Quali partite si giocano sabato 10 novembre?

Le restanti cinque partite del sabato si giocheranno, invece, tra le ore 16.00 e le ore 18.30. Quattro le sfide che apriranno il pomeriggio di Premier League. L'Huddersfield, al momento terzultimo in classifica con 6 punti, ospita il West Ham, tredicesimo a quota 11. Il Leicester torna al King Power Stadium e ospiterà il Burnley. Sarà la prima gara interna per le Foxes dopo la tragica morte di Srivaddhanaprabha. Il Leicester proverà a ottenere un successo da dedicare al patron scomparso due settimane fa. Il Newcastle ospiterà invece il Bournemouth, in una sfida tra due squadre che vivono situazioni di classifica opposte. La formazione di Benitez insegue una vittoria, essendo al momento terzultima con appena 6 punti. Il Bournemouth è invece sesto in classifica, prima squadra dietro le cinque grandi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham e Arsenal. L'ultima partita in programma alle ore 16.00 è quella tra Southampton e Watford. Alle ore 18.30, invece, chiude il programma del sabato Crystal Palace-Tottenham, con gli Spurs a caccia di tre punti importanti per restare agganciata al treno delle grandi.

Quali partite si giocano domenica 11 novembre?

Domenica ricchissima in Premier League, con tutte le grandi impegnate. Alle ore 13.00 si inizia con Liverpool-Fulham, con la squadra di Klopp che vuole riscattare in campionato la brutta sconfitta in Champions League contro la Stella Rossa. Alle ore 15.15 tocca a Maurizio Sarri e il suo Chelsea, che a Stamford Bridge ospiterà l'Everton. Due partite, invece, in programma alle ore 17.30. L'Arsenal, all'Emirates Stadium, riceverà il Wolverhampton. Ma, soprattutto, all'Etihad Stadium ci sarà il derby di Manchester. Il City guida la classifica con 29 punti, due lunghezze di vantaggio su Chelsea e Liverpool. Lo United è, invece, a -9 dalla vetta, ma vuole un'altra grande vittoria dopo quella ottenuta in Champions League contro la Juventus allo Stadium.

Il programma completo della dodicesima giornata

Cardiff-Brighton (sabato alle 13.30, Sky Sport Football)

Huddersfield-West Ham (sabato alle 16.00)

Leicester-Burnley (sabato alle 16.00, Sky Sport Football)

Newcastle-Bournemouth (sabato alle 16.00)

Southampton-Watford (sabato alle 16.00)

Crystal Palace-Tottenham (sabato alle 18.30, Sky Sport Arena)

Liverpool-Fulham (domenica alle 13.00, Sky Sport Football)

Chelsea-Everton (domenica alle 15.15, Sky Sport Football)

Arsenal- Wolverhampton (domenica alle 17.30)

Manchester City-Manchester United (domenica alle 17.30, Sky Sport Football)