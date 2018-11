Un derby dominato, senza storia. Guardiola imbriglia Mourinho, gli impone il suo palleggio, le sue trame infinite, le sue azioni in verticale a velocità supersonica. Allo United non resta che stare a guardare le frecce del City, e alla fine è un 3-1 che rilancia Pep e i suoi in cima alla classifica, primato perso solo per poche ore dopo la vittoria del Liverpool. Spronfondano, invece, i Red Devils, adesso ottavi e a -12 dai cugini, quando siamo solo alla 12.a giornata.

A Mourinho non riesce la rimonta (come contro la Juve o come nell'ultimo derby, quello ribaltato nella ripresa cancellando la "festa-scudetto" dei rivali), ma più in generale non riesce niente. Lo United viene dominato fin dal primo minuto, va sotto dopo neanche un quarto d'ora (David Silva, autore di un partitone da direttore d'orchestra) e ha la fortuna (più che il merito) di andare negli spogliatoi all'intervallo ancora in partita. Tre minuti di ripresa, però, e il Kun Aguero dai capelli argentati la chiude fulminando de Gea dopo una bella triangolazione in velocità (gol numero 9 nel derby per lui). Mou si gioca la carta Lukaku, partito fuori, e il belga in pochi secondi si guadagna il rigore, trasformato da Martial, che sembra riaprirla. Il City però non si spaventa: ricomincia a cucire e alla fine arriva anche il 3-1 di Gundogan. Risultato più che giusto: in questo momento, tra le due di Manchester, la differenza pare davvero abissale.