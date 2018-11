Un look che difficilmente passerà inosservato. Scarpini ai piedi, maglia del City addosso divenuta ormai una seconda pelle e… capello grigio argentato. Piacere, Sergio Aguero. Una svolta alla propria capigliatura arrivata proprio in occasione dell'attesissimo derby di Manchester che vedrà il City di Guardiola primo in classifica in campionato sfidare lo United di José Mourinho nel match valido per la 12^ giornata di Premier League che si disputerà domenica pomeriggio all'Etihad (diretta dalle 17.20 su Sky Sport Football HD). Capello grigio argento per l'attaccante argentino, che ha svelato il suo nuovo look via Instagram: due foto in primo piano che mettono in risalto il nuovo colore dei capelli scelto proprio in previsione del derby con lo United, un look che però ha già iniziato a far discutere. Tra i commenti più simpatici c'è sicuramente quello di Gary Lineker, storico ex attaccante della Nazionale inglese: "Nuovo look per Sergio Aguero. Ho portato i capelli grigi per anni. Sapevo che prima o poi sarebbe andato di moda", ha scritto ironicamente l'inglese su Instagram.

Da Messi a Dybala: una moda argentina

Capello grigio argentato per Sergio Aguero, un look che sembra proprio andare di moda tra i calciatori argentini. La scorsa estate infatti anche Paulo Dybala decise di tingersi in capelli con un colore molto simile a quello scelto dall'attaccante del Manchester City: "E' l'ora di essere pazzi", commentò il calciatore della Juventus su Instagram. Una moda tutta argentina? Il terzo indizio arriva niente di meno che da Leo Messi: prima ancora di Aguero e Dybala, fu proprio il talento de Barcellona a dare un tocco di.. grigio al proprio look.