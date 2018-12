Ha fatto il giro del mondo l’esultanza di Jürgen Klopp nell’ultima giornata di Premier League, folle corsa in campo in occasione del derby del Merseyside. Merito del gol vittoria di Origi al minuto 96, rete che ha mantenuto i Reds a -2 dal Manchester City capolista in Premier League. Everton al tappeto e Anfield in festa, peccato che l’eccesso di gioia del manager tedesco non sia piaciuto ai vertici della Football Association. Detto dell’invasione in campo per abbracciare Alisson, Klopp si è immediatamente scusato al termine del match ai microfoni di Sky Sports: "Devo chiedere scusa, non volevo mancare di rispetto a nessuno, ma non ho saputo fermarmi. Se potessi descrivere come mi sono sentito, allora avrei potuto controllarmi. La FA? Non sono sicuro di cosa debba fare in situazioni così. Aspettiamo". E l’attesa si è esaurita con il deferimento dell’allenatore del Liverpool per "cattiva condotta", protagonista sul prato di Anfield prima di tornare in panchina a pugni stretti. Klopp avrà tempo fino alle 19 italiane di giovedì 6 dicembre per presentare la propria difesa, tuttavia non sono mancate le critiche al suo indirizzo.