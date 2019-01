Quando si gioca la 22^ giornata di Premier League?

Non si ferma la Premier League, che scende in campo anche nel weekend del 12 e 13 gennaio. Programma ricco il sabato, con due partite la domenica e il Monday Night a chiudere la 22^ giornata.

Quali partite si giocano sabato 12 gennaio?

Come al solito, la maggior parte del programma è concentrato al sabato. Ci sarà l'anticipo delle ore 13.30 ad aprire la lunga giornata di Premier League, con cinque gare in contemporanea alle 16 e la gara delle 18.30. Ad aprire il programma sarà West Ham-Arsenal, uno dei tanti derby di Londra. I Gunners vogliono i tre punti per provare a inserirsi nelle posizioni utili per la Champions League. Alle ore 16.00, tra le altre, sarà impegnato il Liverpool: nonostante l'ultima sconfitta contro il Manchester City, i Reds di Klopp sono ancora al primo posto e si preparano a far visita al Brighton per la seconda trasferta consecutiva. Quello tra Burnley e Fulham, invece, è un importante scontro salvezza: i padroni di casa hanno due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, gli ospiti sono invece penultimi a quota 14. Lo stesso si può dire per la gara Cardiff City-Huddersfield Town: i gallesi sono quartultimi a quota 18 e ospitano la squadra ultima in classifica con 10 punti. Ben più ampio il margine sulla zona retrocessione del Crystal Palace, che ospita un Watford ottavo in classifica. Il Leicester, attualmente settimo, ospita il Southampton terzultimo e in piena zona retrocessione. Chiude il programma del sabato la sfida tra Chelsea e Newcastle, in programma alle ore 18.30. Questa non solo sarà la partita tra due squadre a caccia di preziosi (i Blues per le prime posizioni e i Magpies per la salvezza), ma sarà anche la sfida tra gli ultimi due allenatori del Napoli prima di Carlo Ancelotti: Maurizio Sarri e Rafa Benitez.

Quali partite si giocano domenica 13 gennaio?

Saranno appena due, invece, le partite in programma nella giornata di domenica. Alle ore 15.15 ci sarà la sfida tra l'Everton e il Bournemouth, due squadre appaiate all'undicesimo posto in classifica con 27 punti. Alle 17.30, invece, ci sarà Tottenham-Manchester United.

Quale sarà il Monday Night?

La 22^ giornata di Premier League si chiuderà lunedì 14 gennaio, con la sfida tra il Manchester City e il Wolverhampton. La squadra di Guardiola, dopo aver accorciato a -4 dalla vetta grazie al successo sul Liverpool, vuole proseguire l'inseguimento al primo posto in classifica.

Qual è il big match di giornata?

La gara più importante di giornata sarà quella in programma a Wembley tra il Tottenham e il Manchester United. Gli Spurs sono al terzo posto in classifica con 48 punti e stanno disputando un ottimo campionato. I Red Devils, invece, stanno provando a risalire la classifica e sono ora al sesto posto con 38 punti, a -3 dall'Arsenal quinto e a -6 dal Chelsea quarto in classifica. Il Manchester United è reduce da cinque vittorie consecutive tra campionato e FA Cup e vuole proseguire l'ottimo cammino di quest'ultimo periodo.

Il programma completo della ventesima giornata

West Ham-Arsenal, sabato 12 gennaio ore 13.30, diretta su Sky Sport Uno

Brighton-Liverpool, sabato 12 gennaio ore 16, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Burnley-Fulham, sabato 12 gennaio ore 16

Cardiff-Huddersfield, sabato 12 gennaio ore 16

Crystal Palace-Watford, sabato 12 gennaio ore 16

Leicester-Southampton, sabato 12 gennaio ore 16

Chelsea-Newcastle, sabato 12 gennaio ore 18.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Everton-Bournemouth, domenica 13 gennaio ore 15.15, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Tottenham-Manchester United, domenica 13 gennaio ore 17.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Manchester City-Wolverhampton, lunedì 14 gennaio ore 21, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football