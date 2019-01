CHELSEA-NEWCASTLE 2-1

9' Pedro, 40' Clark, 57' Willian

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic (63' Barkley); Pedro (80' Hudson-Odoi), Hazard (86' Giroud), Willian; All. Sarri

Newcastle (5-4-1): Dubravka; Yedlin (81' Manquillo), Lejeune, Lascelles, Clark Ritchie; Perez (81' Murphy), Longstaff, Hayden, Atsu; Rondon. All. Benitez

Una partita decisiva. Perché arrivava dopo la sconfitta in coppa di Lega per mano del Tottenham, per non perdere ulteriore terreno da Liverpool e Manchester City, per affrontare una situazione, quella relativa al mercato di gennaio in cui le idee di tecnico e società non collimano al 100%, con la maggiore serenità possibile. Che il Newcastle sarebbe stato avversario ostico di certo non lo diceva la classifica, ma le capacità del suo allenatore, abile sotto il profilo tattico a poter gestire lo stile di gioco dei Blues. Benitez ha fatto sfogare il Chelsea nella prima parte accettando anche di subire il gioco e il gol dell'1-0 segnato da Pedro. Per 30' è sembrata non esserci partita ma nel finale di prima frazione di gioco il Newcastle ha iniziato a sfruttare gli spazi alle spalle delle linee di pressione dei Blues. Ayoze ha fatto tremare i tifosi di Stamford Bridge e Clark (a segno di testa dagli sviluppi di un angolo) li ha fatti disperare per il momentaneo 1-1 con un Chelsea incapace di imprimere nuovo ritmo al match. Cosa che la squadra di Sarri è riuscita a fare a inizio ripresa quando ripetutamente ha impensierito Dubravka e poi ha trovato il gol del nuovo vantaggio grazie a una prodezza di Willian: tiro a giro sul secondo palo imparabile per il portiere dei Magpies. Differentemente dalla prima frazione di gioco, il Chelsea non ha poi abbassato la guardia ma ha gestito con maggiore attenzione il possesso e, soprattutto, i tentativi di ripartenza del Newcastle. Alla fine il risultato di 2-1 in favore dei Blues può essere considerato giusto se si riconosce l'enorme mole di gioco (tradotta in percentuali di possesso palla al 64%) prodotta dal Chelsea che, dunque, risponde al Liverpool e mette un po' di pressione a Tottenham e Manchester City che dovranno vincere le rispettive gare contro United e Wolverhampton per non vedersi rosicchiati punti preziosi.