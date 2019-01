A caccia di un titolo in Premier League che manca dal 1990, il Liverpool occupa la vetta del campionato a +7 sui rivali del Manchester City. Imbattuti in Inghilterra per la prima metà di stagione eccezion fatta per il ko contro il Chelsea in Coppa di Lega a fine settembre, i Reds hanno inanellato due stop a gennaio dall’Etihad all’eliminazione in FA Cup per mano del Wolverhampton. A scansare ogni accenno di crisi ha provveduto il successo per 1-0 sul campo del Brighton, merito del rigore di Salah che legittima la leadership della squadra di Jürgen Klopp. Proprio il manager tedesco, 51enne dal 2015 di scena ad Anfield, ha raccontato al Mirror uno dei più grandi rimpianti della sua carriera in panchina. A fare notizia è proprio il diretto interessato, pedina che nell’undici titolare ricopre un ruolo fondamentale quanto i suoi colleghi di reparto.