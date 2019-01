Non bastava la sconfitta casalinga contro il Manchester United, stop dettato dal gol-partita di Rashford e dalle parate sensazionali di De Gea. Battuto per la 2^ volta di fila a Wembley dopo il 3-1 targato Wolverhampton, il Tottenham 3° in classifica in Premier League incassa pure l’ennesimo censurabile episodio in materia di razzismo. Come riportato da Sky Sports, gli Spurs stanno infatti indagando sull’incresciosa vicenda che ha coinvolto suo malgrado Heung-min-Son, 26enne attaccante sudcoreano a segno 8 volte in campionato. Uno dei punti di forza della squadra di Mauricio Pochettino, allenatore che recentemente aveva spiegato di voler "uccidere il razzismo" dopo che un sostenitore londinese aveva lanciato una banana verso Aubameyang (attaccante gabonese dell’Arsenal). Tutto è partito dalla segnalazione di un abbonato presente allo stadio, James Dickens, sostenitore che ha riportato come ad offendere il giocatore sia stato addirittura un tifoso del Tottenham. La testimonianza della fonte direttamente da Wembley ha trovato spazio su Twitter: "Non ho esperienza del razzismo nel calcio da 15 anni, ma stavolta è stato orribile. Sono in contatto con il club e li aiuterò a trovare questa persona".