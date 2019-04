Il Re d'Egitto e la Madre dei Draghi: no, non è uno spin-off di Game of Thrones, ma la didascalia ideale dell'incontro tra Momo Salah ed Emilia Clarke, rispettivamente stella del Liverpool e celebre attrice che interpreta la regina Daenerys Targaryen nella nota serie tv prodotta da HBO (e in onda su Sky Atlantic) basata sui libri di George R.R. Martin - e ormai giunta alla stagione finale. I due hanno scattato una foto sul red carpet del Time 100 Gala, l'evento che celebra la lista dei 100 personaggi più influenti del mondo e che ha avuto luogo al Lincoln Center di New York. Salah, reduce dalla vittoria nel match di Premier League contro il Cardiff si è concesso qualche ora di svago prima di rituffarsi in un finale di stagione che si preannuncia avvincente almeno quanto la lotta all'iconico Trono di Spade.

Dal Trono di Spade ai troni di Inghilterra ed Europa



E se Emilia Clarke, aka Khaleesi, aspira a conquistare il regno di Westeros nello show, Salah è ancora in corsa per il trono d'Inghilterra e quello d'Europa. I panni degli Estranei - i cattivi, nella serie tv - li vestono il Manchester City di Pep Guardiola e il Barcellona di Leo Messi, con i quali i Reds si contendono rispettivamente campionato e accesso alla finale di Champions League. Chissà quale sarà il destino di entrambe le storie: intanto, come buon auspicio, Emilia ha indossato uno scintillante abito rosso. Lo stesso colore che Salah veste in campo: porterà fortuna?