Tragedia Emiliano Sala: un 64enne originario dell'area del North Yorkshire è stato arrestato dalla polizia del Dorset per omicidio colposo da atto illecito. Lo hanno rivelato gli stessi inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato all’incidente dell’aereo sul quale viaggiavano l'attaccante ex Nantes e il pilota. Il velivolo era diretto a Cardiff che aveva appena acquistato il giocatore. L'ispettore Simon Huxter del Major Crime Investigation Team della polizia del Dorset ha spiegato: "Abbiamo portato avanti un’indagine di vasta portata sulle circostanze della morte di Sala e continuiamo a lavorare in collaborazione di varie agenzie partner, tra cui l’aviazione civile. Come risultato di questa indagine, oggi abbiamo arrestato un 64enne originario dell’area del North Yorkshire per sospetto omicidio colposo da atto illecito. Lui sta collaborando con le indagini ed è stato rilasciato dalla custodia, ma resta sotto inchiesta. La questione è ancora soggetta a un’indagine e per questo chiederei ai media e ai membri del pubblico di astenersi da ogni speculazione perché questo potrebbe causare ulteriore angoscia alle famiglie coinvolte oltre a ostacolare potenzialmente l’indagine. Come da prassi non pubblicheremo ulteriori informazioni sull’identità della persona arrestata".