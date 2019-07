MANCHESTER CITY-WEST HAM 4-1

26' rig. Noble (W), 33' David Silva, 36' rig. Nmecha, 59', 72' Sterling

Dopo le varie vicissitudini per arrivare in Cina, il Manchester City di Pep Guardiola esordisce nel Premier League Asia Trophy e inaugura il precampionato con un 4-1 in rimonta. Silva e compagni vanno sotto al 26' con un rigore realizzato da Noble, ma già prima della fine del primo tempo ribaltano proprio con Silva e con un altro penalty, realizzato dal giovane Nmecha. Nella ripresa è Sterling a mettere in cassaforte il risultato, realizzando una doppietta. "Non era facile giocare con queste condizioni climatiche e con così poca preparazione" - ha dichiarato poi Guardiola in conferenza - "ma è stato importante ribaltare il risultato già nel primo tempo. Il futuro di Sane? Ho detto tante volte che noi vogliamo giocatori felici di stare qui, vogliamo aiutarli a raggiungere il loro potenziale. Lui è un grande giocatore, con qualità incredibili".

NEWCASTLE-WOLVERHAMPTON 0-4

15', 40' Diogo Jota, 32' Gibbs-White, 85' aut. Allan

Nell'altra semifinale una della delle squadre che ha fatto meglio nella scorsa stagione, il Wolverhampton allenato da Nuno Espirito Santo, domina contro il Newcastle e vince 4-0, qualificandosi in finale. Partita senza storia, con Diogo Jota protagonista di una doppietta; 3-0 dopo i primi 45' grazie anche al gol di Gibbs-White, i Wolves hanno arrotondato il punteggio nel finale con un autogol di Thomas Allan.