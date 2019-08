LIVERPOOL-NORWICH 4-1

7' aut. Hanley (N), 19' Salah (L), 28' van Dijk (L), 42' Origi (L), 64 Pukki (N)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson (39' Adrian); Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino (86' Milner), Origi (74' Mané). All. Klopp

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis; McLean, Trybull (70' Hernandez); Buendia, Stiepermann (59' Leitner), Cantwell; Pukki (82' Drmic). All. Farke

Ammoniti: Leitner (N), Buendia (N)

Pronti, partenza, Premier. Ed è subito Liverpool. Nella stagione in cui sono trent'anni esatti dall'ultimo titolo (si chiamava ancora First Division e la Premier sarebbe nata poco più in là) i Reds vogliono metterlo subito in chiaro: sì, questa volta può essere il nostro anno. Dopo i 97 e punti e una sola sconfitta che la scorsa stagione valsero soltanto il secondo posto. E dopo la sbornia europea. Klopp&Co vogliono prendersi l'Inghilterra, senza mercato in entrata in estate (spesi meno di 2 milioni) e ripartendo dalle certezze. Su tutti Salah e van Dijk, leader che segnano subito nella prima dell'anno. Poi Firmino, Origi, che punta alla consacrazione dopo essere stato l'uomo del destino lo scorso anno, e gli altri fedelissimi del tedesco. Il suo calcio "heavy metal" ha ruggito, fin dalla prima della stagione, assoli su assoli talmente forti da renderli impossibili da fermare per il povero Norwich, travolto - in certi tratti - senza pietà da quelli in maglia rossa.

Pronti e via nelle formazioni poche novità (come ovvio) per i Reds, con Klopp che rinuncia a Mané (poi dentro al 74') dopo il recente ritorno del suo numero 10 in gruppo causa impegni nazionali. Nel Norwich l'osservato speciale è invece il finlandese Pukki, mattatore della scorsa promozione dalla Championship e autore di 29 gol più 10 assist in stagione. L'avvio è del Liverpool, ma con gli ospiti che si fanno pericolosi più di una volta. Stiepermann ha un paio di chance e anche lo stesso Pukki viene neutralizzato nell'uno contro uno da Alisson. Nel mezzo arriva subito la goffa autorete di Hanley che spiana la strada ai Reds, poi in gol con Salah al 19', van Dijk al 28' (su assist da corner dell'egiziano) e Origi (ancora di testa) al 42'. Calcio heavy metal, appunto. Il secondo tempo è invece ordinaria amministrazione per il Liverpool, vicino al 5-0 prima che arrivi il meritato primo gol, al debutto in Premier, proprio di Pukki. Una rete che non riapre il match. Unica nota negativa l'infortunio di Alisson, fuori dopo uno scivolone su un rinvio dal fondo che lo mette ko. Per il resto è festa. Ne mancano ancora 37, ma il Liverpool ha iniziato fortissimo.