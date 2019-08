Gli Spurs battono l'Aston Villa in rimonta all'esordio in Premier League: il match del Tottenham Hotspur Stadium è finito 3-1 per la formazione allenata da Mauricio Pochettino. Gli ospiti, neopromossi nel massimo campionato inglese dopo tre stagioni di Championship, hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di McGinn che ha beffato Lloris in contropiede al 9'. Dopo essere passati in svantaggio, gli Spurs non sono riusciti a impensierire gli ospiti. Nella ripresa è arrivata la rimonta: esordio con gol per il neoacquisto Ndombele a segno al 73'. Nel finale Spurs trascinati da Kane: l'attaccante inglese ha battuto Heaton per due volte (86' e 90') regalando i tre punti che valgono l'aggancio del Tottenham a Manchester City e Liverpool in testa alla classifica.