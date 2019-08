Il gol segnato da Greenwood al Leeds.

Se sarà davvero questa la strada scelta da Solskjaer si capirà ovviamente nei prossimi mesi, e molto dipenderà da come si risolverà l’incertezza che in questo momento circonda Pogba. Rinunciando a Lukaku, lo United si è privato di uno dei finalizzatori più affidabili della Premier League e ha dato le chiavi del suo attacco a Martial e Rashford, contando sulla possibilità che riescano ad andare oltre le medie realizzative tenute finora in carriera. Entrambi dovranno giocare una grande stagione per fare in modo che si realizzi il piano immaginato da Solskjaer e ripagare la fiducia che il club ha riposto in loro.

Le ambizioni del Chelsea sono ancora più incerte. Il blocco del mercato in entrata imposto dalla FIFA ha impedito di rinforzare la squadra, se si eccettua l’aggiunta di Christian Pulisic, che però era stato comprato a gennaio; Eden Hazard, la stella assoluta che ha definito il gioco negli ultimi anni, è stato ceduto al Real Madrid e come allenatore c’è una leggenda inesperta del ruolo come Frank Lampard. Insomma, i “Blues” sono in un momento di transizione, con tutte le incertezze del caso.

La sanzione della FIFA ha obbligato il Chelsea a concentrare le energie sulla valorizzazione del talento già presente nel club, e forse anche per questo la scelta del sostituto di Maurizio Sarri è ricaduta su Lampard. In squadra sono rimasti Tammy Abraham e Mason Mount, entrambi cresciuti nel settore giovanile e mandati in prestito nelle scorse stagioni ad accumulare esperienza, ed è probabile che avrà ancora più spazio Callum Hudson-Odoi, che si è già fatto apprezzare l'anno scorso con Sarri e sta recuperando dal grave infortunio al tendine d'Achille.

Abraham arriva da una grande stagione in prestito all'Aston Villa, con cui ha segnato 26 gol e conquistato la promozione in Premier League, e si giocherà probabilmente il posto in attacco con Giroud. Mount è invece un centrocampista tecnico e offensivo che ha passato l'ultima stagione in prestito al Derby County in Championship, allenato proprio da Lampard. Nelle amichevoli precampionato il Chelsea ha giocato quasi sempre col 4-2-3-1, e Mount ha trovato posto da trequartista, ma con la sua tendenza ad abbassarsi per far scorrere la manovra può anche giocare da mezzala.

Ad avere maggiori pressioni sarà comunque Pulisic, per il valore che gli ha dato il Chelsea (64 milioni di euro) e l’inevitabile confronto con Hazard, di cui ha preso il posto sulla fascia sinistra. Partendo largo a sinistra, l’esterno americano si accentra spesso per ricevere tra le linee o andare in profondità dietro la difesa avversaria. Nell’amichevole contro il Milan, gli interni dello United (McTominay e Matic) hanno avuto diversi problemi nella copertura degli spazi davanti alla difesa, e Pulisic potrebbe creare problemi sia ricevendo alle loro spalle che abbassando i difensori muovendosi in verticale, creando spazi per le ricezioni tra le linee dei compagni.

Se giocheranno entrambi, l’incrocio tra Pulisic e Wan-Bissaka sarà uno dei più importanti della partita. Il terzino destro dello United è uno specialista dei duelli difensivi, ma ama staccarsi dalla linea e non si preoccupa troppo dei movimenti dei compagni, e potrebbe soffrire se Pulisic attaccherà spesso lo spazio tra lui e il difensore centrale.