Sì, perché Abraham, all'anagrafe Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, nato da papà nigeriano e da mamma inglese a Londra, incarna perfettamente il nuovo giovane Chelsea di Frank Lampard. Coraggioso, divertente, di qualità, ma anche insicuro. Alla costante ricerca della maturità per chiudere le partite. Una squadra che ha raccolto solo contro il Norwich (e soffrendo) quella prima vittoria che avrebbe sicuramente già meritato di ottenere. Tammy l'ha conquistata. Punta centrale, classe 1997, nato nel quartiere di Camberwell. Sole sette miglia a est di Hammersmith e Fulham, dove c'è il Chelsea. Sulla mappa di Londra per andare da un punto all'altro si passa davanti allo Stamford Bridge, che è sempre stata casa sua. Abraham arriva infatti al Chelsea all'età di sette anni (soffiato all'Arsenal, che in quanto a giovani talenti se ne intende parecchio). Segna valanghe di gol nelle giovanili Blues dove vince due Youth FA Cup e altrettante Youth League. L'esordio arriva nel 2016, prima dei prestiti: Bristol (dove diventa il più giovane marcatore di Championship a superare quota 20 gol prima dei 20 anni), Swansea e Aston Villa. L'ultimo anno lo trascorre di nuovo in Championship con Terry, altra bandiera Blues (in panchina come vice), e da trascinatore dei Villans in Premier. 26 i suoi gol messi a segno in 42 presenze, con tanto di finale playoff vinta contro il Derby County di Lampard (l'uomo dell'abbraccio) e Mason Mount (il nuovo compagno di merende).