'Di Canio Premier Special - The Sound of Football'

Lo spogliatoio del Manchester City campione che canta Wonderwall in presenza di Noel Gallagher , autore del brano, è forse il culmine di questo legame antico tra calcio e musica, in un ribaltamento dei termini tradizionali: è vero che un tempo si notava più un artista che andava allo stadio che un calciatore che assisteva ad un concerto, ma ora i due mondi paiono quasi intercambiabili a livello di notorietà, affetto reciproco e status di privilegio, un tempo disponibili solo per chi apparteneva al mondo dello spettacolo. E quando alcuni atleti, sull’onda di una popolarità inusuale, sono stati chiamati a trasformarsi in cantanti, c’è stato più appoggio che risentimento: difficile del resto che un Kevin Keegan o un Paul Gascoigne , autori di due brani rimasti storici per vendite e risonanza, potessero realmente rappresentare un pericolo per artisti affermati, e la stessa cosa si può dire delle tradizionali uscite, in dischi a 45 se non 33 giri, delle canzoni celebrative prima di una finale di coppa o di un’edizione dei Mondiali, eseguite in coro da tutta la rosa della squadra così che le inevitabili stonature venissero mascherate dall’insieme, e da aiutini in fase di montaggio.

Musica e stadio

La musica è diventata molto presto elemento importante della giornata allo stadio: per alcuni decenni sotto forma di banda o di gruppetto che si esibiva in campo per intrattenere gli spettatori e - elemento da non sottovalutare - impedire che la tensione, generata da spalti spesso gremiti un paio di ore prima del calcio d’inizio, degenerasse, e in occasioni come la finale di FA Cup si creava un cerimoniale vero e proprio, con tanto di scaletta (playlist, per farci capire da tutti) e foglietto con i testi pubblicato in mattinata da uno o più quotidiani, in modo che il pubblico potesse accompagnare con il canto. Occasione solenne, coronata in genere, a Wembley, da Abide with me, tuttora eseguito prima della finale di coppa, anche se accompagnato vocalmente da un numero sempre inferiore di spettatori, anno dopo anno ignari del significato e dell’importanza di quell’inno, tanto maestoso quanto triste. Quando poi il pubblico ha cominciato a farsi più giovane e più indipendente, guidato anche nel dopoguerra dal sorgere di movimenti giovanili che hanno avuto influenza anche negli stadi, si è passati rapidamente dai brani ‘imposti’ ai brani spontanei, eseguiti durante il gioco e non più come passatempo prepartita, e successivamente alla loro rielaborazione nei testi, per inserire riferimenti diretti a giocatori e squadre. Con l’intento di sostenere ma anche di offendere o fare ironia: ‘you must have come in a taxi’ sulle note di Guantanamera è un esempio leggero, ma se ne potrebbero fare a centinaia. Tormentoni come Seven Nation Army, Freed from desire e altri sono ormai parte acquisita dell’esperienza calcistica, e contribuiscono a creare una base comune facilmente riconoscibile, anche se va sempre premiata l’originalità di chi crea motivi dal nulla o chi riscrive interi brani utilizzando termini coerenti con quel giocatore o quell’occasione. Calcio e musica, musica e calcio.