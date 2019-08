Non si ferma la Premier League in campo nel weekend con la 4^ giornata di campionato, turno che rinnova la bagarre al vertice tra Liverpool e Manchester City separate da due punti. Ad inaugurare il turno sarà il Manchester United, reduce dal 2-1 incassato a Old Trafford dal Crystal Palace: Solskjaer se la vedrà in trasferta contro il Southampton, risorto sul campo del Brighton dopo due ko nei primi 180 minuti della stagione. Ben 6 gli incontri in programma alle 16.00 di sabato, orario che riserva soprattutto gli impegni di Manchester City e Chelsea: a quota 7 punti in classifica alle spalle del Liverpool, Guardiola ospita il Brighton indietro di tre lunghezze dai Citizens. Esame casalingo anche per i Blues di Lampard, prossimi alla sfida con il neopromosso Sheffield United battuto per la prima volta nello scorso turno dal Leicester. Inizio positivo in Premier proprio per le Foxes di Rodgers, formazione imbattuta (5 punti conquistati) e destinata alla sfida sul proprio campo con il Bournemouth. Si giocano anche Crystal Palace-Aston Villa, entrambe vittoriose nell’ultimo turno contro United ed Everton, e West Ham-Norwich dove promette scintille Pukki (capocannoniere insieme a Sterling con 5 gol). Già delicata la sfida a Newcastle per il Watford, ultimo con 0 punti per la disperazione di Javi Gracia dalla panchina traballante.

Alle 18.30 tocca alla capolista Liverpool che affronta il Burnley in trasferta: Dyche è reduce dall’1-1 imposto al Wolverhampton, impegno tutt’altro che semplice per i Reds che comandano la Premier a punteggio pieno dopo i successi contro Norwich, Southampton ed Arsenal. Spostiamoci quindi a domenica dove alle 15.00 si riparte con Everton-Wolverhampton, incrocio tra gli italiani Kean e Cutrone in un match dalle dichiarate velleità in stagione: Toffees a quota 4 punti in classifica, uno in più degli Wolves che hanno sempre pareggiato ma hanno centrato la qualificazione ai gironi di Europa League a discapito del Torino. Il gran finale va in scena alle 17.30 all’Emirates, teatro del North London derby tra Arsenal e Tottenham: ecco il big match della 4^ giornata, incrocio tra i Gunners terzi in classifica (ma battuti dal Liverpool nell’ultimo turno) e gli Spurs sconfitti a sorpresa in casa dal Newcastle. Insomma, vietato sbagliare nel confronto tutto londinese che promette spettacolo.