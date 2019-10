Brighton-Tottenham 3-0

3' Maupay (B), 32' 65' Connolly (B)

Ammoniti: D. Stephens, L. Dunk, E. Dier

Brighton (4-4-2 ): M. Ryan, M. Montoya, D. Burn, A. Webster, L. Dunk, D. Stephens (90' G. Murray), A. Mooy, P. Groß, S. Alzate (88' G. Bong), N. Maupay, A. Connolly (80' Y.Bissouma). All: Graham Potter



Tottenham (4-2-3-1 ): H. Lloris (8' Gazzaniga), M. Sissoko, J. Vertonghen, B. Davies, T. Alderweireld, E. Dier, E. Lamela, C. Eriksen, Son Heung-Min (73' L. Rodrigues Moura da Silva), T. Ndombele (45' H. Winks), H. Kane. All: Mauricio Pochettino



Dieci gol subiti in due partite e due sconfitte in quattro giorni per il Tottenham. La squadra di Pochettino dopo il 7 a 2 subito in casa in Champions League contro il Bayern Monaco, perde anche in Premier. Vince il Brighton per tre a zero con i gol di Maupay e la doppietta di Connolly. Un passo falso che potrebbe costare caro alla squadra di Pochettino ferma a 11 punti, che ora attende i risultati delle altre partite: Chelsea, Bornemouth e Crystal Palace possono scavalcare gli Spurs in classifica essendo a pari punti.

Brutto infortunio per Lloris

Altra brutta notizia per il Tottenham è l'infortunio di Hugo Lloris. Il portiere francese è caduto a terra sbattendo in malo modo il gomito in occasione del primo gol del Brighton. Lloris è stato costretto ad abbandonare il campo da gioco in barella con l'aiuto della maschera per l'ossigeno. Il portiere del Tottenham in occasione del vantaggio di Maupay non è riuscito a trattenere un cross proveniente dalla destra scivolando a terra e appoggiando male il gomito. Un'altra cattiva notizia per Pochettino oltre la sconfitta finale.