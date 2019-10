Nuovo caso di razzismo in Premier League. Ad essere stato bersaglio di insulti e minacce a mezzo social stavolta è stato Hamza Choudhury, centrocampista del Leicester. 22 anni, Choudhury è stato preso di mira perché autore del fallo che ha costretto Mohamed Salah ad uscire dal campo, nella sfida di sabato tra il Liverpool e le Foxes. Le critiche non sono mancate e sono arrivate soprattutto da Klopp che al termine della gara ha sottolineato come una simile condotta vada ridimensionata per garantire l’incolumità dei calciatori. Sul web, però, gli attacchi sono stati di tutt’altro tenore: è stato chiamato "scimmia", "animale" e non solo. Negli ultimi mesi, purtroppo, si sono susseguiti diversi casi del genere, che hanno riguardato Rashford, Abraham, Zouma e Pogba.