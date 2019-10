Attimi di paura per Hugo Lloris. Il portiere del Tottenham ha lasciato il campo dopo appena 4 minuti nella sfida contro il Brighton. Il francese, nell'occasione del gol del vantaggio di Maupay, non è riuscito a trattenere un facile cross, scivolando a terra e appoggiando male, molto male, il gomito. Il dolore evidentemente è stato fortissimo, perché il giocatore è uscito dal campo in barella e con la maschera per l'ossigeno. Il gioco è ripreso dopo circa 5 minuti, con l'ingresso in campo del sosituto Paulo Gazzaniga. Lloris, trasportato in ospedale, avrebbe riportato una frattura al braccio sinistro.