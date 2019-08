1. ALI DIA - Non c'è classifica stilata dai media inglesi (tra questi Times, Daily Mail e Sun) dove non compaia il suo nome. Dopo una carriera tra i dilettanti del pallone, nel 1996, il senegalese decise che era giunto il momento di debuttare in Premier League. Come riporta 'FourFourTwo', Dia chiamò diversi club fingendosi cugino del Pallone d'Oro in carica George Weah, e vendendosi con un potenziale crack di mercato. A cascarci fu Graeme Souness, che lo portò al Southampton. Il debutto del "finto calciatore" arrivò il 23 novembre di quello stesso anno, entrando al posto dell'infortunato Le Tissier e giocando appena 53 minuti prima di essere sostituito di nuovo. Al termine di quell'ora scarsa i Saints stracciarono il suo contratto, e lo stesso Le Tissier disse: "Correva qua e là per il campo come Bambi sul ghiaccio, fu davvero imbarazzante da vedere" - (foto Twitter Daily Mirror)