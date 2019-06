Fermato. Come di raro gli capitava in campo. Dove saltava gli avversari con finte e dribbling. Michel Platini entra al commissariato di Nanterre per essere interrogato in qualità di testimone, all’interno dell’inchiesta su presunti episodi di corruzione nella procedura di assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. Poco dopo, rimbalza la notizia che la sua posizione cambia: custodia cautelare. L’ex presidente della Uefa in stato di fermo negli uffici della gendarmerie del piccolo comune a nord ovest di Parigi.

Insieme all’ex presidente della Uefa ascoltati come testimoni Sophie Dion e Claude Gueant, ex consiglieri di Sarkozy all’Eliseo. Entrambi presenti insieme a Platini e all’allora presidente della Repubblica francese all’incontro del 2010 con l’emiro del Qatar Tamim Al – thani durante il quale - secondo l’inchiesta di France Football - si consumò di fatto l’accordo che prevedeva massicci investimenti qatarioti in Francia (compreso l’acquisto del Psg) in cambio di un voto favorevole da parte dell’Uefa alla candidatura mondiale del Qatar nel 2022. Accusa che Platini ha respinto anche di recente in una conferenza stampa convocata il 3 giugno, spiegando che non sapeva che all’incontro ci sarebbero stati rappresentanti di Doha e di aver già deciso prima di votare il Qatar. L’episodio è il cuore dell’inchiesta. Gli inquirenti hanno ritenuto necessaria l’applicazione dell’art.144 del codice di procedura penale che prevede la custodia cautelare al fine di evitare un accordo sulle dichiarazioni da rendere tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta.

Prima è arrivato il comunicato della Fifa che ha definito "preoccupante" la notizia scegliendo la linea della cautela e della collaborazione. Poi le parole della difesa per ribadire l’estraneità ai fatti contestati di Platini che - ad oggi - non può ricoprire alcun ruolo nel mondo del calcio a causa della sospensione da parte della Fifa per la violazione del codice etico con l’accusa di aver percepito 2 milioni di franchi dall’allora presidente della Fifa Blatter, per delle consulenze tra il 1999 e il 2002. Una squalifica di 8 anni, ridotta poi a 4 e che scadrà ad ottobre. Ma l’inchiesta sull’assegnazione del Mondiale al Qatar è un fronte aperto. Un altro ostacolo fuori dal campo per Platini.

LA CRONACA DELLA GIORNATA