Attimi di paura per Dele Alli, in vacanza a Mykonos con la fidanzata Ruby Mae. Complice il caldo, le partite sulla spiaggia a beach-volley e un calo di pressione, il giocatore del Tottenham ha perso i sensi ed svenuto sul lettino, in seguito a un collasso.

Immediati i soccorsi, con la compagna che ha chiamato aiuto e Alli che, aiutato da due uomini della sicurezza dell'hotel è stato caricato in macchina e riportato in albergo. A riportare la notizia il Sun, con tanto di foto di quei momenti, in cui si vede l'inglese sorretto dai suoi soccorritori. Secondo il tabloid, il giocatore avrebbe trascorso parecchie ore sotto il sole a giocare a beach volley, prima di lasciare la partita e sdraiarsi sul lettino: la compagna, notando che qualcosa non andava, avrebbe provato a svegliare Alli senza successo, per poi chiedere aiuto ai presenti in spiaggia.