Motta: "Fa male, ma rifarei tutte le scelte"

L'allenatore della Juve commenta il ko di Eindhoven contro il PSV che vale l'eliminazione dalla Champions: "Loro hanno meritato, noi non siamo stati più bravi anche se avevamo pareggiato e poi abbiamo avuto delle occasioni per rientrare in partita". Sui cambi: "Ritardati? No, non li ho ritardati anche perché tre sono stati cambi forzati". Testa al campionato: "Bisogna ripartire lavorando, anche questo fa parte del mestiere"

C'è grande amarezza nelle parole di Thiago Motta che analizza la sconfitta di Eindhoven contro il PSV che condanna la Juve all'eliminazione dalla Champions League: "Nel primo tempo abbiamo fatto le cose giuste, poi loro hanno spinto tanto e fatto una ottima partita - dice - Abbiamo fatto fatica nel secondo tempo ma abbiamo pareggiato e dovevamo tenere quel risultato ma non ne siamo stati capaci. Abbiamo avuto qualche chance per rientrare in partita come il palo di Vlahovic". Una Juve che ha concesso troppo: "Non sono contento dei gol che abbiamo preso, sul terzo gol c’è un cambio gioco leggibile e Bakayoko stoppa palla nell’area e dobbiamo fare meglio a questi livelli".

"Cambi ritardati? No, tre sono stati forzati"

Una Juve che ha mostrato, ancora una volta, discontinuità all'interno della partita: "In alcuni momenti siamo stati bene in campo, in altri loro sono stati superiori, non siamo stati in grado per tutta la gara di fare le cose per arrivare al risultato che volevamo". Rispetto lle condizioni di alcuni giocatori: "Veiga è stato un cambio forzato, anche Koop aveva la febbre e mi ha chiesto il cambio, Cambiaso poteva fare il centrocampista ma anche lui non stava bene, ci sono stati tre cambi forzati, gli altri sono stati scelte mie". Cambi ritardati? "Non credo di averli ritardati, abbiamo pareggiato e cercato di rallentare il gioco, poi ho pensato di cambiare ma non penso di averli ritardati".