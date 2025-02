Subito un problema per Thiago Motta nel ritorno del playoff di Champions contro il Psv Eindhoven: Renato Veiga costretto a uscire per un problema al polpaccio già al 12'. Al suo posto Cambiaso, dentro senza riscaldamento, con lo spostamento di Kelly al centro in coppia con Gatti. Il portoghese si è sdraiato a terra e ha subito chiesto la sostituzione

PSV-JUVE LIVE