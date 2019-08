Era arrivato addirittura al Milan nell’ambito dell’operazione che aveva portato in rossonero il fratello José nella stagione 2015/16. Per Juan Alberto Mauri, però, il sogno di giocare a San Siro non si è mai realizzato. Adesso, dopo un lungo girovagare in Serie C e all’età di 30 anni, una nuova stimolante avventura per il fratello d’arte: Juan Mauri riparte dalla Serie D e lo fa da una delle nobili decadute, il Palermo. L’argentino classe ’88, svincolato dopo il fallimento della Lucchese – squadra con la quale ha militato nell’ultima stagione -, è infatti un nuovo giocatore del club siciliano. Sarà lui a dare manforte alla squadra di Pergolizzi, della quale rappresenterà il perno di centrocampo in un reparto completato anche da un altro nome illustre, quello di Mario Alberto Santana.

La carriera di Juan Mauri

Idee chiare e tanta voglia di rimettersi in gioco per Juan Mauri, da sempre conosciuto in quanto fratello di José. Con il nuovo Palermo il centrocampista proverà a riconquistare un posto tra i professionisti per continuare ad inseguire il suo sogno. Arrivato dall’Argentina (dove ha giocato con Olimpo e Ferro) via Milan nel 2015/16, il classe ‘88 non ha mai esordito in rossonero e da allora ha sempre giocato in Serie C. Prima all’Akragas, sempre in Sicilia, poi alla Paganese. Nell’ultima annata l’esperienza alla Lucchese, culminata con la salvezza prima del fallimento. Adesso l’occasione per dimostrare di non essere solo un fratello d’arte: Juan Mauri va in Serie D, al Palermo, per riconquistare il calcio dei grandi.