Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: il Manchester City vince ancoraPremier League
Aspettando l'Arsenal alle 21 contro l'Everton, il Manchester City infila la quinta vittoria di fila col West Ham e si prende la vetta della classifica. La 17^ giornata di Premier registra anche il 2-2 tra Newcastle e Chelsea, tre punti per il Brentford. In campo Tottenham-Liverpool in diretta su Sky Sport e NOW, domenica alle 17.30 Aston Villa-Manchester United prima del Monday Night tra Fulham e Nottingham Forest
Premier League, 17^ giornata: i risultati di oggi
- NEWCASTLE-CHELSEA 2-2
4' e 20' Woltemade (N), 49' James (C), 66' Joao Pedro (C)
- BOURNEMOUTH-BURNLEY 1-1
67' Semenyo (BO), 90' Broja (BU)
- BRIGHTON-SUNDERLAND 0-0
- MANCHESTER CITY-WEST HAM 3-0
6' e 69' Haaland, 39' Reijnders
- WOLVERHAMPTON-BRENTFORD 0-2
63' e 83' Lewis-Potter
- TOTTENHAM-LIVERPOOL 0-2
56' Isak, 66' Ekitiké
LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
- EVERTON-ARSENAL
LIVE alle 21 su Sky Sport Arena e NOW
- LEEDS-CRYSTAL PALACE
LIVE alle 21 su Sky Sport Max e NOW
Premier, 17^ giornata: le partite di domenica e lunedì
- ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED
LIVE domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno e NOW
- FULHAM-NOTTINGHAM FOREST
LIVE lunedì alle 21 su Sky Sport Arena e NOW
La classifica di Premier League
La 17^ giornata certifica l'ottimo momento del Manchester City, che infila la quinta vittoria consecutiva (3-0 al West Ham) e provvisoriamente è in vetta. In campo Tottenham-Liverpool, alle 21 giocano Everton-Arsenal e Leeds-Crystal Palace. Domenica alle 17.30 Aston Villa-Manchester United, il Monday Night è Fulham-Nottingham Forest. Ecco la classifica aggiornata GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER LEAGUE