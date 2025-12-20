Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: il Manchester City vince ancora

Premier League

Aspettando l'Arsenal alle 21 contro l'Everton, il Manchester City infila la quinta vittoria di fila col West Ham e si prende la vetta della classifica. La 17^ giornata di Premier registra anche il 2-2 tra Newcastle e Chelsea, tre punti per il Brentford. In campo Tottenham-Liverpool in diretta su Sky Sport e NOW, domenica alle 17.30 Aston Villa-Manchester United prima del Monday Night tra Fulham e Nottingham Forest

LA CLASSIFICA DI PREMIER

Premier League, 17^ giornata: i risultati di oggi

  • NEWCASTLE-CHELSEA 2-2
    4' e 20' Woltemade (N), 49' James (C), 66' Joao Pedro (C) 
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BOURNEMOUTH-BURNLEY 1-1
    67' Semenyo (BO), 90' Broja (BU)
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • BRIGHTON-SUNDERLAND 0-0
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • MANCHESTER CITY-WEST HAM 3-0
    6' e 69' Haaland, 39' Reijnders
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • WOLVERHAMPTON-BRENTFORD 0-2
    63' e 83' Lewis-Potter
    (TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • TOTTENHAM-LIVERPOOL 0-2
    56' Isak, 66' Ekitiké
    LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
    (TABELLINO)
  • EVERTON-ARSENAL 
    LIVE alle 21 su Sky Sport Arena e NOW
  • LEEDS-CRYSTAL PALACE 
    LIVE alle 21 su Sky Sport Max e NOW

Premier, 17^ giornata: le partite di domenica e lunedì

  • ASTON VILLA-MANCHESTER UNITED 
    LIVE domenica alle 17.30 su Sky Sport Uno e NOW
  • FULHAM-NOTTINGHAM FOREST 
    LIVE lunedì alle 21 su Sky Sport Arena e NOW
Premier League

La classifica di Premier League

La 17^ giornata certifica l'ottimo momento del Manchester City, che infila la quinta vittoria consecutiva (3-0 al West Ham) e provvisoriamente è in vetta. In campo Tottenham-Liverpool, alle 21 giocano Everton-Arsenal e Leeds-Crystal Palace. Domenica alle 17.30 Aston Villa-Manchester United, il Monday Night è Fulham-Nottingham Forest. Ecco la classifica aggiornata GLI HIGHLIGHTS DI PREMIER LEAGUE

