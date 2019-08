In 20mila per salutare la nuova SSD Palermo. Il Renzo Barbera si riempie e fa festa nel giorno della presentazione della squadra che è pronta a tentare la risalita tra i professionisti. I rosanero, dopo la retrocessione tra i dilettanti, preparano la ricostruzione, dopo che il club è stato prelevato dal duo Mirri-Di Piazza. Per incoraggiare e incitare la squadra (l’esordio in campionato l’1 settembre contro il Marsala, ndr), in tantissimi tifosi sono arrivati allo stadio del capoluogo siciliano, in una serata che ha visto scendere in campo i giocatori del Palermo in un’amichevole contro le Leggende Rosanero. Un esordio bagnato da grandissimo entusiasmo: a sfilare molte delle stelle della storia del club, da Fabrizio Miccoli - omaggiato con una standing ovation e scoppiato in lacrime - a Luca Toni, passando per Josip Ilicic e Cristian Zaccardo. 35 ex rosanero, guidati per l’occasione in panchina dalla coppia Arcoleo-Caramanno, che hanno accompagnato la prima della nuova SSD Palermo sull'erba del Barbera. In città c’è grande attesa: ben 6000 gli abbonamenti finora sottoscritti dai tifosi, con il record in D di 10.000, che appartiene al Parma (stagione 2015-2016), che resta alla portata.