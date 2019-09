Pallone d'Oro, Alisson: "Vincerlo per un portiere è più complicato"

Il 27enne brasiliano ha spiegato di avere ancora "diversi obiettivi a cui ambire con Liverpool e Nazionale", senza dimenticare "gli obiettivi individuali". Tra questi, il Pallone d'Oro. Sogno legittimo per chi ha vinto da protagonista la competizione per club più importante d'Europa e oggi è nell'elenco dei candidati al prestigioso riconoscimento insieme al compagno di squadra Virgil van Dijk. "Ho letto alcune voci sul tema – spiega – e ne sono orgoglioso. So che non è semplice vincerlo e per un portiere è ancora più complicato. Ma ho la coscienza a posto, significa che sto lavorando bene e che la gente se ne accorge. Vincere il Pallone d'Oro sarebbe un onore, so che un portiere non lo vince da 56 anni (Lev Jascin fu il primo e ultimo nel 1963, ndr)". Difende il suo ruolo, Alisson, spiegando anche come è cambiato negli ultimi anni: "Il portiere partecipa sempre più alle partite. Deve essere bravo con le mani, ovviamente, e anche saper giocare con i piedi perché è una parte fondamentale per l'inizio del gioco. Inoltre, il portiere ha una visione privilegiata dell'intero campo ed è importante guidare i compagni di squadra. La differenza è che il portiere non segna gol. Li evita". E giù un sorriso. Lo stesso che lo ha accompagnato quando ha sollevato trofei, scena spesso vista nel 2019: "Si è trattato di una stagione speciale – ammette - la Champions League è il trofeo più importante in Europa e il Liverpool non lo vinceva da molto tempo. La Copa America è un titolo speciale perché è stata la mia prima vittoria con la nazionale brasiliana".