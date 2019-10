Lo sport italiano e il mondo dell'imprenditoria in lutto per la morte di Giorgio Squinzi. Amministratore unico di Mapei e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, Squinzi che era anche un chimico oltre che imprenditore, aveva costruito la sua fama partendo da una lunga gavetta. Nato a Cisano Bergamasco nel 1943 - aveva 76 anni - era malato da tempo. Grande tifoso del Milan, dal 2002 era proprietario del Sassuolo, garantendogli stabilmente la Serie A e anche una storica partecipazione all'Europa League nella stagione 2016/2017. Per lui anche un'esperienza importante nel ciclismo, con la squadra che portava il nome della sua azienda, la Mapei: Per lui anche un'esperienza importante nel ciclismo, avventura fatta di gioie ma anche di dolori. Da un lato la Parigi-Roubaix vinta 5 volte tra il 1995 e il 2000 con (nell'ordine) Franco Ballerini, Johann Museeuw, ancora Ballerini (nel '98), Andrea Tafi e di nuovo Museeuw. Tre di queste videro un podio interamente colonizzato da atleti Mapei. Tra i dolori sicuramente il Giro d'Italia 2002, quando il capitano della squadra Garzelli fu trovato positivo a un diuretico.