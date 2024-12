Premiato ai Globe Soccer Awards come miglior giocatore dell'anno in Medio Oriente e miglior bomber di ogni epoca, il campione portoghese (40 anni a febbraio) ha escluso l'ipotesi di ritirarsi a breve: "Ho ancora molti sogni e piani in testa, voglio diventare campione anche in Arabia Saudita. E un giorno sarò sicuramente proprietario di un grande club". E sull'assegnazione del Pallone d'Oro: "La decisione non è stata equa. Lo meritava Vinicius"

Non poteva mancare ai Globe Soccer Awards, serata di premiazioni dove ogni anno viene riconosciuta tutta la sua classe. E anche quest'anno Cristiano Ronaldo si è preso la scena a Dubai, dove ha ricevuto il premio di migliore giocatore dell'anno in Medio Oriente e miglior bomber di ogni epoca. Un doppio trofeo da aggiungere alla sua sterminata collezione, lui che a quasi 40 anni (li festeggerà a febbraio) ha toccato diversi argomenti: "La Premier League è il campionato più difficile al mondo. Tutte le squadre sono forti, tutte le squadre lottano e tutti i giocatori sono forti. È un calcio diverso oggi, non ci sono partite facili. L’ho detto un anno fa e continuo a dirlo: il problema non sono gli allenatori. Ad esempio, è come se in un acquario hai un pesce malato: lo togli, lo guarisci, lo rimetti dentro e si ammala di nuovo. Il problema del Manchester United è simile. Il problema non è solo l’allenatore, è molto più di questo. Il mio futuro? Io sono ancora molto giovane, ho ancora molti sogni e piani in testa, ma un giorno sarò sicuramente proprietario di un grande club".