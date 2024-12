Serata dai tantissimi campioni a Dubai, dove si è tenuto il Globe Soccer Awards 2024 . Fuoriclasse del presente ma anche del recente passato come Alessandro Del Piero , che ha ricevuto il premio alla carriera. Lo ha commentato lui stesso sul palco: "È stato un lungo percorso, ma quando decidi di porre fine alla tua carriera puoi lamentarti di quello che non hai o goderti ciò che hai raggiunto. Io sono contento di tutto quello che ho fatto, è stato un percorso incredibile e sono molto contento per questo ".

"Con la Juve è una storia d'amore"

Alex ha aggiunto: "Se una piccola parte di me vorrebbe essere ancora in campo con la Juve? Sì, molto più di una piccola parte". Inevitabile allora la domanda su quello che potrebbe essere un suo ritorno in bianconero: "Con la Juve è una storia d’amore. Dopo 19 anni unici con quella famiglia il rapporto con i tifosi e con tutti è incredibile. Sono estremamente orgoglioso di questo, c'è massimo rispetto. Guardiamo avanti in maniera positiva con il massimo delle energie, perché è così che approccio la vita".