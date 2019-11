Bayern Monaco-Kovac, risoluzione del contratto. Squadra affidata a Flick

Dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte, il Bayern Monaco ha deciso di separarsi da Niko Kovac: firmata la risoluzione del contratto. Squadra per il momento affidata al suo collaboratore Hans Flick

È arrivata la risoluzione consensuale del contratto tra il Bayern Monaco e Niko Kovac. L'allenatore croato paga la clamorosa sconfitta per 5-1 subita contro l'Eintracht Francoforte in campionato. Il Bayern è in ritardo in classifica in Bundesliga, nel gruppo delle terze insieme a Lipsia, Friburgo e Schalke 04 e a -1 dal Borussia Dortmund secondo e a -4 dal Borussia Moenchengladbach primo. Dopo il pesante ko subito a Francoforte, la società si è presa una giornata per riflettere e 24 ore dopo ha ufficializzato la decisione con questo comunicato: "Niko Kovač non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Questo è ciò che Uli Hoeneß, presidente, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, Hasan Salihamidžić, direttore sportivo, hanno deciso domenica con Niko Kovač di comune accordo", si legge sul sito del club tedesco. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore, la squadra è stata affidata ad Hans Flick, collaboratore di Kovac, che avrà quindi il compito di preparare le due gare contro Olympiakos in Champions League e Borussia Dortmund in Bundesliga.

Rummenigge: "Siamo dispiaciuti, ma era necessario agire"

Karl-Heinz Rummenigge ha così commentato la separazione da Kovac: "Le prestazioni del nostro team nelle ultime settimane e i risultati ci hanno mostrato che era necessario agire. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić e io abbiamo avuto una conversazione aperta e seria con Kovac e, sulla base di questa, abbiamo deciso che Niko non sarà più il nostro allenatore. Siamo tutti dispiaciuti di questo sviluppo. Vorrei ringraziare Niko Kovac a nome del Bayern per il suo lavoro, in particolare per aver vinto due titoli nella scorsa stagione".

Kovac: "Decisione giusta, è stata una bella esperienza"

Queste, invece, le parole di Kovac: "Penso che questa sia la decisione giusta per il club al momento. I risultati e anche il modo in cui abbiamo giocato l'ultima volta, mi hanno portato a questa decisione. Mio fratello Robert e io ringraziamo il Bayern per l'ultimo anno e mezzo. Durante questo periodo, il nostro team ha vinto il campionato, la Coppa DFB e la Supercoppa. È stato un bel momento. Auguro il meglio al club e alla squadra".