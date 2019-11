Il suo infortunio ha fatto il giro del mondo. Una scena difficile da guardare e che ha gettato nello sconforto più totale anche Son Heung-min, giocatore del Tottenham e autore del fallo che gli è costata l'espulsione. André Gomes, alla fine, ha riportato la frattura scomposta della caviglia destra: l'operazione chirurgica è stata già effettuata e ora per il centrocampista inizierà la lunga fase di riabilitazione. Le immagini shock del weekend non potevano non arrivare anche agli occhi di Cristiano Ronaldo, compagno di squadra del classe '93 nella Nazionale portoghese. L'attaccante della Juventus ha voluto esprimere il proprio sostegno all'ex Barça e lo ha fatto attraverso una story su Instagram, corredata da una foto dei due insieme. "Ti auguro di guarire presto - ha scritto CR7 sui social -. Tornerai ancora più forte di prima, un grande abbraccio". Un bel pensiero quello del portoghese, in una settimana che lo vedrà impegnato in casa della Lokomotiv Mosca per la quarta giornata di Champions. André Gomes, invece, salterà con ogni probabilità la restante parte della stagione (lo stop durerà non meno di sei mesi), lasciando l'Everton - quart'ultimo nella classifica di Premier - senza una pedina chiave a centrocampo.