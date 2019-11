Terribile infortunio per il centrocampista portoghese dell'Everton, colpito da Son in uno scontro di gioco. L'attaccante degli Spurs è scoppiato in lacrime davanti alla scena

La partita è terminata in pareggio, ma di Everton-Tottenham si parlerà soprattutto per il bruttissimo infortunio occorso a André Gomes dopo un duro scontro di gioco con Son, che è stato espulso. Il tutto è accaduto all'80': tentando di rincorrere Gomes, il sudcoreano è intervenuto da dietro in scivolata ma ha colpito la gamba del portoghese. L'arto è poi rimasto piantato nel terreno di gioco e si è girato in maniera innaturale. Lo stesso attaccante degli Spurs, una volta resosi conto delle condizioni dell'avversario, è scoppiato in lacrime, mentre tutti gli altri giocatori si mettevano le mani nei capelli. L'ex Barcellona è uscito in barella accompagnato dall'applauso di tutto lo stadio. Per lui si prevede un lungo stop. Il gioco è ripreso dopo una pausa consistente e l'Everton è riuscito a pareggiare il vantaggio siglato da Dele Alli al 97' con Tosun. La dedica è stata tutta per André Gomes.

