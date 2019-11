Il suo futuro è ancora tutto da decidere, ma intanto Gabigol continua a segnare senza sosta con la maglia del Flamengo. Gol dopo gol, fino a eguagliare il primato di un vero e proprio mito del calcio brasiliano: Zico. Grazie alla rete (arricchita da due assist e un’altra grande prestazione) realizzata nella gara vinta per 3-1 sul Bahia, l’attaccante classe 1996 - il cui cartellino è ancora di proprietà dell’Inter – ha infatti raggiunto quota 21 gol in campionato, cifra raggiunta solo da Zico nel 1980 e nel 1982. "Sono felicissimo per lui e sono sicuro che mi supererà. Se lo merita per come sta giocando", ha affermato l’ex stella dell’Udinese. Gabigol trascinatore di un Flamengo primo in classifica con 10 lunghezze di vantaggio sul Palmeiras e con ben due primati personali da poter centrare nelle restanti sei giornate di campionato. Con un’altra rete, infatti, non solo supererebbe Zico e diventerebbe il calciatore a segnare più gol in un solo Brasileirao, ma supererebbe anche i 37 gol stagionali primato – eguagliato da Gabigol con la rete al Bahia – appartenente a Hernane "Brocador".

Futuro ancora al Flamengo?

In prestito fino al 31 dicembre al Flamengo ma di proprietà dell’Inter, Gabigol non ha ancora espresso la sua volontà sulla possibile permanenza nel club brasiliano con cui, oltre a essere al vertice in campionato, giocherà anche la finale di Copa Libertadores contro il River Plate. "Con l’Inter è tutto ben avviato, le trattative sono sulla strada giusta dopo la nostra proposta: ora toccherà a Gabigol decidere se continuare con noi anche nel 2020", ha ammesso pochi giorni fa il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz.