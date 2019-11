Un 2019 da protagonista con la maglia del Flamengo e un futuro ancora tutto da decidere per Gabigol. L'attaccante classe 1996, arrivato al club brasiliano lo scorso gennaio in prestito annuale dall'Inter, ha convinto il Flamengo a investire su di lui, gol dopo gol: 20 in 22 presenze in campionato, 7 in 11 gare di Libertadores. Resta però da capire la volontà proprio di Gabigol, che non si è ancora espresso sul futuro: "Deve decidere se vuole giocare al Flamengo nel 2020. La deadline è l’ultimo giorno del suo contratto (31 dicembre 2019, ndr), ma non aspetteremo fino all’ultimo giorno dell'anno", ha affermato il vicepresidente del club brasiliano Marcos Braz. Flamengo dunque in attesa del sì del giocatore, anche perché – come svelato dallo stesso vicepresidente del Flamengo – i discorsi con l’Inter sono già ben avviati: "Siamo a fine stagione, lui è importantissimo per il Flamengo: in un caso così importante, un’eventuale sostituzione deve essere fatta con calma. La priorità è Gabriel, lo vogliamo: ma dobbiamo vedere cosa vuole lui. Con l’Inter è tutto ben avviato, le trattative sono sulla strada giusta dopo la proposta del Flamengo: ora la decisione spetta a lui", ha concluso.