Genoa-Inter, la conferenza di Chivu LIVE alle 14

Giornata di vigilia in casa Inter in vista della partita di domani contro il Genoa. Chivu presenta il match alla stampa a partire dalle 14
Inter, festa di Natale 2025 con Chivu e i giocatori
Pochi giorni fa serata in grande stile in casa nerazzurra per il tradizionale party di scambio degli auguri di Natale. Presenti il numero uno della società, Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, l'allenatore Chivu e i giocatori accompagnati da mogli e fidanzate, le calciatrici dell'Inter Women. Tanti ospiti, tra cui Paola Egonu e PierC, finalista di X Factor. LE FOTO
Le ultime news sulla formazione dell'Inter
Per l'allenatore nerazzurro, dubbio in attacco tra Bonny e Thuram per affiancare Lautaro. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco, Luis Henrique o Diouf a destra. In mezzo a centrocampo Mkhitaryan o Sucic. In difesa senza Acerbi e Darmian, giocheranno Bisseck con Akanji e Bastoni
Dove seguire la gara
Match in programma domani, domenica 14 dicembre, alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
