Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Genoa-Inter, la conferenza di Chivu LIVE alle 14

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Inter in vista della partita di domani contro il Genoa. Appuntamento alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Chivu presenta il match alla stampa a partire dalle 14: segui qui le sue parole in diretta

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Inter, festa di Natale 2025 con Chivu e i giocatori

Pochi giorni fa serata in grande stile in casa nerazzurra per il tradizionale party di scambio degli auguri di Natale. Presenti il numero uno della società, Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, l'allenatore Chivu e i giocatori accompagnati da mogli e fidanzate, le calciatrici dell'Inter Women. Tanti ospiti, tra cui Paola Egonu e PierC, finalista di X Factor. LE FOTO

Le ultime news sulla formazione dell'Inter

Per l'allenatore nerazzurro, dubbio in attacco tra Bonny e Thuram per affiancare Lautaro. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco, Luis Henrique o Diouf a destra. In mezzo a centrocampo Mkhitaryan o Sucic. In difesa senza Acerbi e Darmian, giocheranno Bisseck con Akanji e Bastoni

Dove seguire la gara

Match in programma domani, domenica 14 dicembre, alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Riccardo Montolivo; inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Benvenuti nel liveblog che seguirà in diretta la conferenza stampa di Cristian Chivu. L'allenatore dell'Inter parlerà dalle 14 in previsione di Genoa-Inter

Serie A: Altre Notizie

Milan-Sassuolo, Allegri in conferenza LIVE alle 14

live Serie A

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida tra Milan e Sassuolo di domani,...

Genoa-Inter, la conferenza di Chivu LIVE alle 14

live Serie A

Giornata di vigilia in casa Inter in vista della partita di domani contro il Genoa. Appuntamento...

Dove vedere Torino-Cremonese

guida tv

La partita tra Torino e Cremonese della 15^ giornata di Serie A si gioca sabato 13 dicembre alle...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 13 dicembre, si scende in campo per la 15^ giornata di campionato. Alle 20.45...

Offerta Tether per acquisto Juve: le news

juventus

Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE