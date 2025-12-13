Milan-Sassuolo, Allegri in conferenza LIVE alle 14

Offerte Sky
Milan-Sassuolo, la conferenza stampa di Allegri LIVE alle 14

live Serie A

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida tra Milan e Sassuolo di domani, domenica 14 dicembre, alle 12.30. L'allenatore dei rossoneri parlerà a partire dalle 14: segui qui le sue parole in diretta

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIVE

Modric: "Allegri è un vincente. Essere qui un sogno"

Il croato - premiato sul palco dei Gazzetta Sports Awards - ha parlato della sua esperienza con la maglia del Milan: "Far parte di questo club è un sogno che si realizza. E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità"

Allegri allenatore del mese a novembre

Già indicato come "Coach of the Month" a settembre, Massimiliano Allegri è stato premiato dalla Lega Serie A anche come miglior allenatore di novembre. Nello stesso mese, invece, il "Player of the Month" è andato a Jamie Vardy che fa compagnia a Yildiz, Pulisic e Anguissa. Ecco tutti i premiati, tra panchina e campo, mese per mese. CLICCA QUI

Il programma di oggi del Milan

  • Allenamento ore 12
  • Conferenza di Allegri ore 14
  • Ritrovo nel pomeriggio al Melia

Le ultime sulla formazione del Milan

Si va verso il 'solito' Milan, ovvero un 3-5-2, ma con Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato. Loftus-Cheek favorito su Ricci. Leao, Fofana e Gimenez hanno lavorato a parte, ma l'obiettivo è di averli nel viaggio che porterà la squadra di Allegri in Arabia Saudita per la Supercoppa

Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista del match contro il Sassuolo di domani alle 12.30. Sfida che sarà presentata da Massimiliano Allegri a partire dalle 14: qui la sua conferenza in diretta

