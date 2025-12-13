Milan-Sassuolo, Allegri in conferenza LIVE alle 14

Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida tra Milan e Sassuolo di domani, domenica 14 dicembre, alle 12.30. L'allenatore dei rossoneri parlerà a partire dalle 14: segui qui le sue parole in diretta
Il programma di oggi del Milan
- Allenamento ore 12
- Conferenza di Allegri ore 14
- Ritrovo nel pomeriggio al Melia
Le ultime sulla formazione del Milan
Si va verso il 'solito' Milan, ovvero un 3-5-2, ma con Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato. Loftus-Cheek favorito su Ricci. Leao, Fofana e Gimenez hanno lavorato a parte, ma l'obiettivo è di averli nel viaggio che porterà la squadra di Allegri in Arabia Saudita per la Supercoppa
Giornata di conferenza stampa in casa Milan in vista del match contro il Sassuolo di domani alle 12.30. Sfida che sarà presentata da Massimiliano Allegri a partire dalle 14: qui la sua conferenza in diretta