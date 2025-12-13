Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 15^ giornataguida tv
Oggi, sabato 13 dicembre, si scende in campo per la 15^ giornata di campionato. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli appuntamenti del sabato di campionato
Sono tre gli appuntamenti del sabato della 15^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Torino-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Parma-Lazio. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14 con Mario Giunta insieme a Maurizio Compagnoni, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.
Serie A, la programmazione di oggi
Sabato 13 dicembre
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Fernando Orsi e Angelo Carotenuto
- ore 15.00: Torino-Cremonese su DAZN 1
- ore 18.00: Parma-Lazio su DAZN 1
- alle 20.45: ATALANTA-CAGLIARI su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello
- dalle 20 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta