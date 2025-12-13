Le partite di Serie A di oggi

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 15^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Torino-Cremonese e prosegue alle 18.00 con Parma-Lazio. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Cagliari su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Massimo Gobbi; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello.